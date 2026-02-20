睡眠不足のまま電車に乗り、気づけば見知らぬ駅だった――。そんな悪夢のような経験をしたのは香川県の40代男性。大学時代、夜遊びに明け暮れていた頃の出来事だ。「『睡眠時間なんて3時間もあれば大丈夫！』とか言いつつ…夜遊びしまくってました」当然、通学中の電車ではすぐに深い眠りに落ちてしまう。ある日も同じようにウトウトしていたところ、ふと目が覚めた。（文：境井佑茉）安心したのも束の間…電車はまさかの“逆走”