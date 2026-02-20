上司が休日出勤をするなら個人の自由だが、それを部下にも強要するとなれば話は別だ。福岡県の40代女性は、かつて勤務していた会社での「トンデモ」な体験を明かした。「なんと支社長が自ら休日出勤してきて仕事するから、部下は勿論だけど、対応する事務員も出社せざるを得ない羽目になった」支社長の休日出勤に対し、社長や会長、副社長があろうことか「勤勉で良いことだ」と称賛したのが始まりだったようだ。（文：天音琴葉）お