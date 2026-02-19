ハイエースやキャラバンのカスタムって、ゴリゴリに見た目を変える世界──と思っていないだろうか。実は逆で、純正のバランスを崩さずに「なんかカッコいい」「なんか上質」と感じさせるほうが難しい。そこに強いのが、LEGANCE（レガンス）だ。 レガンスのカスタムは、派手に盛るのではなく“純正の魅力を活かしたまま、品を保ったまま上質に格上げする”のが得意分野。エアロだけでなく、ホイール、LEDテ