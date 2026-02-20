冬木こずえ（篠原涼子）＆日下怜治（ジェシー）（C）日本テレビ 篠原涼子主演・日本テレビ系1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』の第5話が、2月22日よる10時30分から放送される。本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去