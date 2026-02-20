営業にしろ内勤にしろ、度を超したノルマは地獄でしかない。投稿を寄せた40代女性（食品製造業の現場事務）は、かつて勤めていた会社での惨めすぎる経験を振り返った。当時その会社では、「社長と会長親子」の発案で、内勤スタッフにも「ギフトの販促ノルマ」が課されていた。最初は「営業3万円、内勤1万円ほど」だったが、ある人物の登場で状況は一変する。（文：湊真智人）「3倍頑張ろうキャンペーン」でノルマ激増その人物とは