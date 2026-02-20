「肩が痛い」「腕が上がりにくい」といった症状を訴えて病院でMRI検査を受けると「肩に異常がある」と言われることがあります。ところがフィンランドの一般の人たちを対象にした研究により、40歳を過ぎた成人の約99％でMRIに何らかの「異常所見」が見つかる一方で、痛みや動かしにくさなどの症状との結びつきは弱いことが判明しました。Incidental Rotator Cuff Abnormalities on Magnetic Resonance Imaging | Less is More | JAM