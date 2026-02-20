映画『トイ・ストーリー５』の最新予告映像とUS版ポスタービジュアルが全世界で公開。それに併せて、日本公開日が7月3日に決定した。映像では、ウッディとバズの名コンビ復活の様子が映し出されている。【動画】髪の毛が薄くなったウッディ、新キャラにおじいちゃん呼ばわりされる『トイ・ストーリー５』最新予告今回公開された最新映像では、おもちゃたちに迫るかつてない脅威を前に、全世界待望のあの名コンビのカムバック