オリックス・若月健矢捕手（３０）は捕手らしく「自己犠牲」を最優先としている。有形無形の貢献を約束できるのは、オリックス時代にバッテリーを組み、ＷＢＣで再会するドジャース・山本由伸投手（２７）の存在があったからだ。「ＷＢＣ連覇へ侍語る」の第７回。栄華を極めた相棒や恩師へ感謝を添え、挑戦者の気持ちで初の大舞台を戦うことを誓った。（取材・構成長田亨）若月の考えはシンプルだった。「オリックスに