“ダイナマイト山本”が爆発だ。ロッテの山本大斗外野手（２３）が１９日、ＤｅＮＡとの練習試合（糸満）で逆転打＆ソロ弾で計３打点。出場機会を求めて三塁にも挑戦中の大砲候補がレギュラー奪取を猛アピールした。同じ右打ちの長距離砲として競い合う山口と井上が実戦で結果を残す中で「目立たなきゃ」と意気込んで迎えた一戦。まずは１点ビハインドの４回１死満塁で「めっちゃ集中していた」と左翼フェンス直撃の逆転２点二