俳優の北大路欣也（８２）が１９日、都内で行われた時代劇専門チャンネル「三屋清左衛門残日録永遠（とわ）の絆」（３月７日、後７時）の舞台あいさつに登壇した。藤沢周平氏の同名小説のドラマ化で、人気シリーズ第９弾。主役を務めた北大路は「この作品に出会えたことが私の運命です」と思いを語り、「清左衛門の役を演じられるほど幸せなことはない。思いに応えられるように一歩ずつ精進していきたい」とかみ締めた。ま