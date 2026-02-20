俳優の福士蒼汰が主演するフジテレビ系連続ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」（火曜・後９時）に、レジェンド声優の大塚明夫が出演することが決まった。同作は事件が起きた際に記者会見や情報管理の段取り、捜査幹部との折衝、記者と捜査セクションとの情報管理や折衝などを担う警視庁の「広報」に焦点を当てた物語。大塚は終盤で物語の鍵を握る、刑務所に服役している受刑者の大沼保（たもつ）を演じる。声優として「メ