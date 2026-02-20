先週の競馬で注目を集めたのはフォーエバーヤングのサウジＣ連覇でしょう。本当にすごかった。抜かれそうな感じがなかったし、一戦ごとに強くなっている感じを受けます。特にダート戦は国によって、馬場の性質がまるで違いますし、勝ち続けるのは本当に難しいこと。ただ、この馬は本場のアメリカでも勝っているんですからね。坂井ジョッキーが非常に自信を持っているんだろうなというのも、その騎乗ぶりから伝わりました。今週