9人組グループ・Snow Manが出演する20日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後7：54）では、新企画「それスノ実話ジャッジメント」が登場する。3つのテーマに合わせて、それぞれチームの代表者が自身の体験や知識をもとに盛り一切なしの一流芸能人のみぞ知る真実をプレゼンで披露。どちらがよりテーマにふさわしいプレゼンだったかを一般審議員50人がジャッジし、勝利したチームには豪華賞品が贈られる。