『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕・きむらバンド）の関西初冠番組が決定した。ABCテレビで3月9日から4週連続にわたって放送される。（毎週月曜深0：00〜0：30※関西ローカル）。【番組カット】関西初の冠番組で奮闘！アクロバティックなポーズの赤木裕タイトルは『たくろうの〇〇やってみたろう』と発表。さらなる「愛される芸人」を目指し、関西を舞台にさまざまな企画に体を張って挑戦するロケバラエティー