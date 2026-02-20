ダンサー、振付師（コレオグラファー）として、BTSやMrs.GREEN APPLEなどさまざまなアーティストやアイドルも手掛けているNOSUKEさん（Team"S"pecial）。現在放送中のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演中の7人組多国籍ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」が歌う主題歌「BABYBOO」の振り付けも担当している。【写真で見る】ドラマ『DREAM STAGE』の主題歌「BABYBOO」の振り付けを担当したコレオグラファー・NOSUKEさん。芝居初