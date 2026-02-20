アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区・ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合をワシントンで開催しました。アメリカトランプ大統領「我々が取り組むのはシンプルに“平和”だ。平和を口にするのは簡単だが、実現するのが難しい」ホワイトハウスによると、19日に行われた初会合には、日本を含めたおよそ50か国の代表団が出席し、アメリカが主導する「ガザ和平計画」の実現に向けた議論が行われました。会合で