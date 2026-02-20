M−1グランプリ2025王者のお笑いコンビ、たくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝36）の関西初冠特番「たくろうの○○やってみたろう」の放送が決まった。番組を制作するABCテレビが19日、発表した。同局のコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」で3月9日から4週にわたって放送される。同番組は、M−1王者の栄冠を手にしたたくろうがさらなる「愛される芸人」を目指し、関西を舞台にさまざまな企画に体を張って挑戦するロケバラエティ