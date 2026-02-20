Snow Man 佐久間大介が映画初単独主演を務める、3月6日公開予定の作品『スペシャルズ』の主題歌にSnow Manの新曲「オドロウゼ！」が決定している。そして、Snow Manにとって9作目の映画主題歌となる同曲が2月23日に配信リリースされることが発表された。また、リリース日の発表に先駆けて公開された同映画の本予告映像では楽曲の一部が解禁されており、大きな注目を集めている。さらに、Snow Man公式X（旧Twitter）