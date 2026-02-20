アスレチックスが１９日（日本時間２０日）、元監督のボブ・メルビン氏の球団運営部特別補佐就任を発表した。メルビン氏は６４歳。捕手として通算６９２試合メジャー経験があり、２００３年にマリナーズの監督に就任。ダイヤモンドバックスの監督を経て、２０１１年から２１年までアスレチックス指揮官として各３度の地区優勝とワイルドカードに導いて６度ポストシーズンに進出させ、通算８５３勝は球団史上歴代２位。ダイヤモ