MLB通算204勝を誇り、88年にサイ・ヤング賞を獲得した名投手のオーレル・ハーシュハイザー氏（67）が19日（日本時間20日）、ドジャースのキャンプ地のアリゾナ州グレンデールを訪れ、山本由伸投手（27）の安定感を絶賛した。昨季は12勝を挙げ、防御率2.49だった山本。昨季の投球についてハーシュハイザー氏は「非常に安定している」と絶賛し「ボールが狙ったところに行くのは、体の動きが非常に精密で洗練されているからだ」と