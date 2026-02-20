◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)カーリング女子日本代表が予選リーグ最終戦の中国に勝利。すでに予選リーグ敗退が決定しており、通算2勝7敗、8位で終えました。最終戦の勝利にスキップの吉村紗也香選手は涙ながらに思いを語りました。予選リーグは第3戦で世界ランク1位のスイスに勝利を飾りましたが、なかなか白星を重ねられず。最終戦は接戦の中、第9、10エンドと意地