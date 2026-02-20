今冬にJ２のロアッソ熊本からドイツの強豪フランクフルトに移籍したFW神代慶人が、トップチームの練習に参加し、ちょっとした反響を呼んでいる。元日本代表の長谷部誠コーチが指導するU-21チームに籍を置く18歳の逸材は、２月18日、堂安律と小杉啓太がプレーするトップチームのトレーニングに加わったようだ。クラブの公式Ｘが「本日は、神代慶人選手もトップチームでトレーニング」と綴り、その模様を収めた動画を投稿する