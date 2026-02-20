去年7月から11月までの間、当時勤務していた新潟県燕市内の調理器具卸会社の倉庫で、日中の勤務時間中に家庭用包丁39点を盗んだ疑いで、58歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、燕市に住む新聞配達員の男（58）です。男は去年7月31日から11月6日までの間、当時勤務していた燕市内の調理器具会社の倉庫で、日中の勤務時間中にステンレス製や鋼製などの家庭用包丁39点（時価4万9790円）を盗んだ疑いが持たれています