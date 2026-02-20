12月28日昼頃、新潟県上越市内のドラッグストアで、持っていた割引シールをチョコレートケーキなど3点に貼り付け、不正に会計を行って、商品をだまし取った疑いで、55歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、上越市北城町に住む派遣社員の男(55)です。男は12月28日昼頃、上越市内のドラッグストアで、あらかじめ持っていた割引シールをチョコレートケーキなど3点（販売価格合計