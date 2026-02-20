介護の資格を学びながら競技を続ける田中さん（右）（鶴巻温泉病院提供、プライバシー保護のため画像を一部修整しています）病院の介護職場の人材不足対策として、野球経験者を採用する「アスリート採用」を鶴巻温泉病院（秦野市鶴巻北）が行っている。軟式野球を続けたい人に競技環境を与え、介護職員として働いてもらいながら介護福祉士などの資格取得を支援する。現在はまだ応募者は少ないが、担当者は「軟式なら野球を長く続