NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4997.40（-12.10-0.24%） 金４月限は反落。時間外取引は、ドル高が圧迫要因になったが、地政学的リスクに対する懸念を受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、ドル高を受けて上げ一服となった。日中取引では、米中古住宅販売成約指数の低下を受けて押し目を買われたが、利食い売りに上値を抑えられた。 MINKABU PRESS