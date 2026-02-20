■ミラノ・コルティナオリンピック™ フリースタイルスキー 女子ハーフパイプ予選（20日、リビーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！前回大会の覇者・中国の谷愛凌（22、中国）は2回目に86.50をマークし、予選を突破。日本の桐山菜々穂（29、ヒマラヤSNOW CLUB）は2回のランを終え、52.50点で19位で決勝進出はならなかった。今