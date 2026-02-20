[2.19 ECL決勝Tプレーオフ ズリニスキ 1-1 クリスタル・パレス]UEFAヨーロッパカンファンレンスリーグ(ECL)は19日、決勝トーナメントプレーオフ第1戦を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)はズリニスキ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)と1-1で引き分けた。鎌田はボランチの一角で長期離脱からの復帰後初のフル出場。昨年12月7日以来2か月半ぶりとなる90分間のプレーで順調な回復ぶりを見せた。ECLベスト16をか