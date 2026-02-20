[2.19 EL決勝Tプレーオフ第1戦 ディナモ・ザグレブ 1-3 ゲンク]ゲンクは19日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦を敵地で行ってディナモ・ザグレブに3-1で勝利した。FW伊東純也は左ウイングで先発出場した。ゲンクは前半15分、MFコンスタンティノス・カレサスが伊東のスルーパスでペナルティエリア左に侵入してクロスボールを送り、CKを獲得する。これをカレサスがニアサイドに蹴るとMFブライアン・ヘ