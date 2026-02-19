ゾゾヴィラ（ZOZOVILLA）が、30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズとのコラボレーションアイテムを発売する。2月20日から3月16日まで特設ページで受注販売を行い、デリバリーは4月上旬から9月下旬までを予定している。【画像をもっと見る】コラボには、「GDC」「エクストララージ（XLARGE）」「エドウイン（EDWIN）」「タンタン（TANGTANG）」「マルディメクルディ（Mardi Mercredi）」など14ブランドが参加。作中のシ