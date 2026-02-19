英国のアウターウェアブランド「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」が、「シーピー カンパニー（C.P. COMPANY）」と初めてコラボレーションしたアイテムを2月26日に発売する。マッキントッシュ六本木ヒルズ店とシーピー カンパニー渋谷店、ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）およびマッキントッシュ公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】今回のコラボでは、マッキントッシュ