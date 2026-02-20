カブスのクレイグ・カウンセル監督が19日（日本時間20日）、鈴木誠也外野手（31）が20日（同21日）に行われるホワイトソックス戦に中堅のポジションで出場することを発表した。鈴木がメジャーで中堅を守るのは22年の移籍4年間でレギュラーシーズンは1度だけ。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも守る可能性があるだけに大事な実戦となりそうだ。また村上宗隆との“侍対決”にも注目が集まる。この日行ったラ