ソフトバンクは4度目の紅白戦を予定し、開幕投手候補の上沢が初の実戦登板を迎える。楽天は21日のロッテとのオープン戦初戦から外国人選手が実戦出場を予定していて、特に昨季67試合でチームトップの13本塁打を放ったボイトの打撃練習は必見だ。沖縄2次キャンプ中の巨人は、昨年6月に89歳で死去した長嶋茂雄さんの誕生日で「生誕90年」を迎える。