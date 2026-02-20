20日は長嶋さんの誕生日。現役時代も含め、キャンプ地でケーキを囲む写真は数多く残っている。この日に願いを込めた人物がいる。15年2月20日。当時の日本ハム栗山英樹監督は、高卒3年目だった大谷（現ドジャース）に初めての開幕投手を伝達した。「長嶋さんがつくってくれたもの（プロ野球）を、あいつには背負ってもらわないといけない。あいつは歴史をつくると思う」。翌年、2人は対談で初対面しその後、何度も食事を重ねた