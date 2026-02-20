◎ソフトバンク・上茶谷はキャンプ地に来ていた犬にじゃれつかれ「“鷹のムツゴロウ”と言われてましたので」。大の愛犬家として知られています。◎巨人・戸郷は練習後に記者が歩み寄ると「聞きたいだろうなと思ってましたよ」とにやり。約15分も話していただきありがとうございました。◎オリックス・岸田監督は西野と大城の特守を見つめ、「見てて怖いなと思うぐらい元気ですよね」。今年36歳と33歳のベテランコンビ、存在