ボールがネットを揺らす音が35分間続いた。巨人・戸郷はフォーム修正のため230球のネットスローを行い、その後は捕手を座らせて16球。「一番腕の振りやすいところでフォーム修正はかけてます。ブルペンで投げた感じも良かったです」と大粒の汗を拭った。24年までは3年連続12勝も、昨季は8勝9敗で防御率4・14。2度の2軍降格を味わうなど悔いが残った。「年々、僕の良さというのが消えていました」と理想よりリリースポイントが