■ポスプラ 331円(+80円、+31.9％) ストップ高 ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ [東証Ｇ]がストップ高。18日の取引終了後に、取締役会の刷新を発表したことが好材料視されたようだ。今年1月14日に締結したサイブリッジ（東京都品川区）との資本・業務提携契約を踏まえた経営体制の充実強化を図るため、サイブリッジから推薦を受けた取締役を選任する。これにより、同社の取締役会は5人の取締役から構成され、うち3人がサイブリッジ