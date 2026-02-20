■ヒビノ 3,645円(+150円、+4.3％) ヒビノ [東証Ｓ]が大幅続伸。同社は19日、「パナソニック スタジアム吹田」に8ミリピッチLEDディスプレーシステム「ChromaLED 8B」を納入したことを明らかにしており、これが株価を刺激したようだ。今回納入したLEDディスプレーは、バナービジョンとしてホーム・アウェイ双方のゴール裏に各1面ずつ設置され、既に15日から運用を開始。同社は23年に同ス