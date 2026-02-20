26年のJRA・G1開幕戦「第43回フェブラリーS」の出走馬が19日、確定した。3月3日で定年引退を迎える佐々木晶三師（70）はラムジェットで最後のG1に挑む。定年イヤーに当レースを勝てば、00年にウイングアローで制した工藤嘉見師以来の快挙となる。また、メンバー唯一の木曜追いを行ったサクラトゥジュールは坂路を単走で力強く駆け上がった。コンビを組むレイチェル・キング（35＝オーストラリア）は昨年、女性騎手初のJRA平地G1