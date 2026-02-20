23年のWBCでチームを世界一に導いた前監督の栗山英樹氏（64）が19日、侍ジャパンの宮崎事前合宿を訪問し、チームを激励した。また、アドバイザーとして参加しているパドレス・ダルビッシュ有投手（39）への感謝の思いを本紙に寄せた。グラウンドでダルビッシュに会い、真っ先に「ありがとう」と言わせてもらった。前回のWBCであらゆる面で大きな力になってくれて、今回はアドバイザーとして。日本野球のために尽くすその姿には