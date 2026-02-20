チャンピオンズC覇者ダブルハートボンドは木曜朝、厩舎周りの引き運動で体調を整えた。山口助手は「歩いている姿を見ても雰囲気は良さそうです。活気が出てきたような感じがします。順調ですね」と好気配を伝えた。キャリア8戦中、JRAでは7戦7勝と負け知らずの女王が連勝街道を突き進む。