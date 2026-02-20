JRAは19日、フェブラリーS出走馬の調教後馬体重を発表した。連覇を狙うコスタノヴァは前走武蔵野Sと同じ492キロ。体重の上下動が少ないタイプ、心配はいらない。ダブルハートボンドの10キロ増は長距離輸送を考慮すれば理想的。2年前の覇者ペプチドナイルは昨年4着時と同じ事前馬体重542キロ。本番は10キロ減って532キロだった。東京への輸送を挟み、確実に絞れてくるだろう。