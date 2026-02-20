野球殿堂博物館から侍ジャパンの井端監督に幸運のお守り「野球守」が贈呈された。同博物館で販売されているもので、選手の分なども含めて計60個。前回大会でもチームに贈られ、世界一に輝いた縁起物だ。球場で同館の庄司正信館長に会った栗山英樹氏も「（井端監督に）渡しましたか？世界一のお守りですよ！」と笑顔で話していた。