昨年フェブラリーSで女性騎手初のJRA平地G1制覇を成し遂げたキングが、同レース史上5人目となる“騎手連覇”を目指す。今年はコンビ6戦目のサクラトゥジュールと参戦。「昨年勝つことができて、とてもうれしかったレース。今年もチャレンジを楽しみにしている」と大一番へ力をこめた。その前に立ちはだかるのは昨年、ともに勝利の美酒を味わったコスタノヴァ。「良い馬なので、もちろん意識する」と強敵撃破で頂点を狙う。日本