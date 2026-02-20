連勝中の4歳馬ハッピーマンは木曜朝、厩舎周りの運動で汗を流した。寺島師は「カイバもしっかり食べているし、ここにきて精神的にもどっしりしてきました」と成長に目を細める。マイル以上の距離は3戦して24年全日本2歳優駿の2着が最高着順。当舞台は昨年のヒヤシンスS9着以来、1年ぶりとなる。「ヒヤシンスSは前が壁になって力を出し切れなかった。以前より折り合いはつくし、ロスなくスムーズに運べれば」とイメージした。