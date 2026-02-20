サクラトゥジュールは唯一の木曜追い。朝日が差し込んだ坂路を馬なり単走で駆け上がった。パワフルなフットワークで4F55秒5〜1F12秒3。前走東京新聞杯（9着）から中1週となるが疲労感はなし。堀師は「レース後の回復は順調で、直前は坂路で調整して整えました。ダートでもたまれば脚は使えると思っています」とコメントした。