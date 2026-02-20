◇練習試合ロッテ６―２DeNA（2026年2月19日糸満）ロッテは19日、DeNAと練習試合を行い、6―2で逆転勝ちを収めた。サブロー監督（49）は監督就任後の対外試合は昨秋から7戦負けなしの6連勝となった。山本大斗外野手（23）が6回に左越え本塁打を放つなど2安打3打点と活躍。最下位からの巻き返しへ向け、若手の競争がチーム力を底上げしている。また勝った。先発の小島が初回に2点を失ったものの、今のロッテ打線には、そ