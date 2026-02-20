◇練習試合DeNA2―6ロッテ（2026年2月19日糸満）DeNAのドラフト1位・小田（青学大）がロッテとの練習試合に「2番・三塁」で出場。初回無死一塁の初打席で、小島から2球目の141キロ直球を右前に運んだ。一、三塁の好機をつくり先制点を演出。アピールに成功し「（先頭打者の）梶原さんのヒットでいい流れに乗っていけました」と声を弾ませた。キャンプ2軍メンバーだが、15日の中日との練習試合に続き1軍戦に出場。前回