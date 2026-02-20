ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）13位と出遅れたアンバー・グレン（米国）が、147.52点をマークして合計を今季ベストの214.91点とした。最後のジャンプでミスが出て号泣したSPから2日。2024年のグランプリファイナル女王、グレンが力強くフリーを舞った。冒頭、トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を完璧に成功。出来