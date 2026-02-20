フィギュアスケート女子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われている。NHKの中継では演技を控える中井亜美、坂本花織の微笑ましいワンシーンが映り込み視聴者を和ませた。11番滑走のシン・ジア（韓国）の演技後だった。中継カメラが捉えたのはウォームアップエリアで中井、坂本が笑顔で演技を待つ様子だった。コーチと混ざり、自撮りするなどリラックスムードを漂わせた